Второй фильм в программе с Джулией Робертс в главной роли. Сюжет разворачивается вокруг семейных отношений: между матерью, мачехой и детьми. Про ревность, принятие и любовь. Во время просмотра можно будет заказать блюда и напитки из обновленного меню ресторана, а после обсудить фильм и познакомиться. В конце тебя ждёт традиционный розыгрыш-сюрприз, в котором сможет принять участие каждый гость показа. Язык оригинала с субтитрами. Вход свободный. Чтобы присоединиться, оставь комментарий в ТГ, с тобой свяжутся.