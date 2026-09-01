ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киноклуб Пали(сад)ник «Мачеха»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Второй фильм в программе с Джулией Робертс в главной роли. Сюжет разворачивается вокруг семейных отношений: между матерью, мачехой и детьми. Про ревность, принятие и любовь. Во время просмотра можно будет заказать блюда и напитки из обновленного меню ресторана, а после обсудить фильм и познакомиться. В конце тебя ждёт традиционный розыгрыш-сюрприз, в котором сможет принять участие каждый гость показа. Язык оригинала с субтитрами. Вход свободный. Чтобы присоединиться, оставь комментарий в ТГ, с тобой свяжутся.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

Киноклуб: «В диких условиях»
Киноклуб: «В диких условиях»

800₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Фест «Котики, которые любят»
Фест «Котики, которые любят»

Бесплатно

Лекция с бокалом вина: «Коко Шанель и Эльза Скиапарелли»
Лекция с бокалом вина: «Коко Шанель и Эльза Скиапарелли»

4500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста