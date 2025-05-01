ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киноклуб: «Мне не больно» (2006)

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53 (3 этаж, кабинет 317)

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

В тёплой ламповой атмосфере ты увидишь культовый фильм Балабанов о поиске своего места, своих людей и своего успокоения среди хаоса жизни. Фильм, который резонирует с каждым, кто когда-либо искал понимания в сложных отношениях, боролся с внутренними демонами и тревогами и пытался преодолеть травматический опыт прошлого. Тебя ждёт просмотр в кругу понимающих людей, где можно быть собой без масок и фильтров. После просмотра состоится обсуждение фильма с соосновательницей «Топи» и сценаристкой Аней: - Как герои фильма справляются со своими психологическими травмами; – Почему так важно найти «своих людей» в жизни, как это делают герои Балабанова; – Как история героев Тани и Миши перекликается с реальными историями людей, столкнувшихся с абьюзом и сложными расставаниями; – Почему работы Балабанова помогают нам принять свои нейроособенности и отличия. Попкорн и напитки входят в стоимость. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста