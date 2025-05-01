В тёплой ламповой атмосфере ты увидишь культовый фильм Балабанов о поиске своего места, своих людей и своего успокоения среди хаоса жизни. Фильм, который резонирует с каждым, кто когда-либо искал понимания в сложных отношениях, боролся с внутренними демонами и тревогами и пытался преодолеть травматический опыт прошлого. Тебя ждёт просмотр в кругу понимающих людей, где можно быть собой без масок и фильтров. После просмотра состоится обсуждение фильма с соосновательницей «Топи» и сценаристкой Аней: - Как герои фильма справляются со своими психологическими травмами; – Почему так важно найти «своих людей» в жизни, как это делают герои Балабанова; – Как история героев Тани и Миши перекликается с реальными историями людей, столкнувшихся с абьюзом и сложными расставаниями; – Почему работы Балабанова помогают нам принять свои нейроособенности и отличия. Попкорн и напитки входят в стоимость. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa