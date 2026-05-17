Почему истории об «отложенном взрослении» сегодня звучат так пронзительно — и действительно ли растерянность становится новым языком поколения? От камерного mumblecore с его нарочитой небрежностью до выверенной интонации интеллектуального кино — этот путь оказывается не только эстетическим, но и глубоко личным. Чёрно-белый Нью-Йорк вступает в диалог с французской новой волной, а бег по улицам превращается в жест поиска себя между свободой и неопределённостью. Поговорят о кино, в котором важнее не события, а паузы между ними, о дружбе, вытесняющей романтический сюжет, и о героине, чья неустроенность становится формой высказывания о времени. О лекторе: Светлана Соколова — художественный энтузиаст, художник-иллюстратор, лектор по современному искусству и моде, преподаватель иностранных языков. Немного формальностей: После записи и оплаты билета за тобой автоматически бронируется место на встрече. Накануне мероприятия тебе отправят напоминание о встрече и точный адрес. Что делать, если ты понимаешь, что не сможешь присутствовать на мероприятии? Возврат билетов не осуществляется, но можно написать и передать участие другому человеку, сообщив его контактные данные. Язык: русский (фильм будет показываться на языке оригинала с русскими субтитрами) Ведёт: Светлана Соколова