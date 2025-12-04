Тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Киноклуб в «Топи» — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Это история двух Мари, которые решают: если мир вокруг давно испорчен, то правила перестают иметь значение. Они играют, вызывают, нарушают границы и исследуют собственную свободу так, как могут только они. Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной «Топе» с чаем и попкорном. — Просмотр фильма «Маргаритки» на большом экране. — После просмотра ты будешь обсуждать его и делиться своими впечатлениями. Что будут обсуждать? — разрушения как форма протеста — женская автономность и перформативное поведение — игры, тела, власти, беспорядок — и то, что откликается в этой киношной дерзости Продолжительность фильма: 1 час 15 минут.