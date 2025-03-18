О фильме: 1936 год. После того как его брат отрёкся от престола, герцог Йоркский соглашается на трон. Измученный сильным заиканием и сомнениями в собственных способностях руководить страной, Георг VI обращается за помощью к логопеду по имени Лайонел Лог. Атмосферный кинопросмотр на проекторе в уютной мастерской с перерывами на обсуждение (каждые 40 минут). Разбор фильма после просмотра: исторический контекст, режиссура и сильные моменты. В стоимость входят попкорн и напитки. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa