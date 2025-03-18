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Киноклуб «Король говорит!» (2010)

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53, подъезд 1 (3 этаж, 317 кабинет)

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: 1936 год. После того как его брат отрёкся от престола, герцог Йоркский соглашается на трон. Измученный сильным заиканием и сомнениями в собственных способностях руководить страной, Георг VI обращается за помощью к логопеду по имени Лайонел Лог. Атмосферный кинопросмотр на проекторе в уютной мастерской с перерывами на обсуждение (каждые 40 минут). Разбор фильма после просмотра: исторический контекст, режиссура и сильные моменты. В стоимость входят попкорн и напитки. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa

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