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Киноклуб: фестиваль «Внутри»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Киноклуб в «Топи» — инклюзивный, бережный и учитывающий различные особенности восприятия. Киноклуб представляет показ фестиваля «Внутри». Твоему вниманию будет предложена программа: ЛИЧ/ДОК. Семейный архив. Глава 2. «Надежда в растерянности» Программа была создана в рамках документальной лаборатории по работе с личными архивами. Участники обратились к воспоминаниям в разных форматах: от поэзии и фотографии до записей случайных разговоров. Это истории из закромов семейной хроники, рефлексия о связи прошлого и настоящего. Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной «Топе» с чаем и попкорном. — Просмотр фильма на большом экране. — После просмотра ты сможешь обсудить фильм и поделиться своими впечатлениями. Что будем смотреть? — «Хроника семейного времени» — Юлия Андреева (08:55) — «Февраль по умолчанию» — Кристина Трифонова (19:21) — «Символическое действие» — Герман Бартоломей (19:25) — «Гамбургские ассоциации» — Исаак, Лиза Соковнина, Иван Гуторов, Дарья Пластинина, Катя Павлова, Лана Богдановская, Anastasia Thiessen, Luba Zakharov, S*** (06:12) — «Разводной суп и память мира» — Валерия Трифонова (18:36) — «Моё белое укрытие» — Андрей Черномызый (10:09) Стоимость участия: донат от 300 рублей.

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