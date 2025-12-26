Просмотр авторское кино на большом экране и обсуждение его в приятной компании. Под руководством киноведа Игоря Федянина ты не только увидишь кинохиты и авторские работы на большом экране в оригинале с субтитрами, но и получишь уникальную возможность разобраться в их тонкостях благодаря его лекциям и последующим дискуссиям. О фильме: Подлинная история о Джоне Меррике, жившем в Англии в ХIХ веке и прозванном Человеком-слоном за неописуемое уродство, вызванное редкой неизлечимой болезнью. Пока он не попал в клинику доктора Тревиса, его за деньги показывали на ярмарках. Однако благодаря врачу-гуманисту, Меррик получил пожизненную пенсию и покровительство самой королевы Виктории. Фильм снят по мотивам документальной книги сэра Фредерика Тревеса «Человек-слон», а также книги Эшли Монтэгю «Человек-слон: Учение о человеческом достоинстве». Восемь номинаций на «Оскар» в 1981 году, а также три премии Британской киноакадемии.