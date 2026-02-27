Просмотр авторское кино на большом экране и обсуждение его в приятной компании. Под руководством киноведа Игоря Федянина ты не только увидишь кинохиты и авторские работы на большом экране в оригинале с субтитрами, но и получишь уникальную возможность разобраться в их тонкостях благодаря его лекциям и последующим дискуссиям. Фрэнсис Форд Коппола отказался от титров: картина открывается ковровой бомбардировкой вьетнамских джунглей, а заканчивается словами «хоррор, хоррор». Между ними три часа (в режиссёрской версии — все три с половиной), быть может, самого завораживающего кино на свете. Сюжет вдохновлен конрадовской повестью «Сердце тьмы»: капитан Уиллард (Мартин Шин) во время вьетнамской кампании ищет, чтобы убить, сошедшего с ума полковника Курца (Марлон Брандо), который отбился от рук и возомнил себя богом. Но чем дальше в джунгли, тем более липким становится безумие: фильм превращается в гипнотический кошмар и грандиозное режиссёрское высказывание о войне как о границе двух миров: стоит только её переступить — и огонь всегда будет идти с тобой.