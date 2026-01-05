На первой встрече киноклуба Cinemania будут разбирать фильм S1M0NE (2002) — ироничную, умную и сегодня пугающе точную историю о виртуальной актрисе, созданной компьютером задолго до нейросетей, deepfake и генеративного контента. Что, если самая популярная актриса Голливуда… вообще не существует? По сюжету режиссёр-неудачник создаёт идеальную цифровую диву — Симону. У неё нет тела, характера и капризов, но есть харизма, фанаты и контракты. Публика в восторге. Медиа — в экстазе. А правда… кому реальный человек вообще нужен? Почему это будет обсуждаться сейчас? S1M0NE вышла в 2002 году — в эпоху дисков, DVD и медленного интернета. Но сегодня фильм читается как комментарий к миру ИИ-инфлюенсеров, виртуальных артистов, нейросетевых «лиц» и синтетической реальности. Поговришь о том, как легко люди влюбляются в образ, даже зная, что он ненастоящий, и где проходит граница между иллюзией, искусством и манипуляцией. На встрече обсудишь: — Почему виртуальные персонажи вызывают больше доверия, чем живые люди — Кто автор и кто несёт ответственность за цифрового «человека» — Изменилось ли твоё восприятие реальности — или кино просто сказало это раньше — И не живут ли люли уже внутри фильма S1M0NE? Эта встреча для тебя, если тебе интересны кино, психология, ИИ, медиа, культурные парадоксы и разговоры «на грани будущего».