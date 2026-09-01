Циничный седеющий холостяк влюбляется в девушку со смертельным диагнозом. Нежная, осенняя, невероятно красивая драма с Ричардом Гиром и Вайноной Райдер — о любви перед лицом неизбежного. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток