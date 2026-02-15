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Кинобранч: «Он и она»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Увлекательная история любви и ненависти длиной в 45 лет в дебютном фильме Николя Бедоса. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему и месье и мадам Адельман с удовольствием тебе это докажут. Французские кинематографисты всё чаще ударяются в артхаусное нечто, посвящая многие фильмы своим личным и никому не интересным проблемам. Бедос же избавил себя и нас от излишней замудренности — не постеснялся быть банальным и не пошел по кривой дорожке дебютанта, изо всех сил пытающегося удивить. Он поставил перед собой цель рассказать внятную историю, как это делали классики европейского кино. Так что без цитат из Антониони, Лелуша и Годара дело не обходится. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включён 1 welcome drink.

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