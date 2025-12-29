Вторая часть культовой новогодней комедии Криса Коламбуса «Один дома». Юный МакКалистер вернулся. Теперь он один в Нью-Йорке, но у него достаточно денег, чтобы насладиться этим приключением. Вот только его старые приятели ? жулики Гарри и Марв ? сбежали из тюрьмы, и теперь горе-бандитов ждут новые западни и ловушки. Критики его не приняли, а вот зрители назвали величайшей рождественской комедией и пересматривают его аж тридцать лет подряд. Просмотр будет большом экране на языке оригинала с субтитрами. Меню: Сырно-мясная тарелка с чипсами Салат с мандарином и авокадо Фаршированные яйца Запеченная морковь с хрустящими нутом Сырные вафли с беконом Пицца Картофель фри Яблочный крамбл с шапкой взбитых сливок Просекко/красное сухое