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Кинобранч: «Гринч – похититель Рождества»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Похищай Рождество и наслаждайся своим welcome-просекко. Эта встреча для всех, кто дополз до Нового года. Жители Ктограда обожают праздновать Рождество, люди обожают праздновать Рождество, и только зеленых и мохнатый Гринч ненавидит Рождество всей душой. Он яростно страдает и, наконец, решает похитить праздник у всего города. Ты точно знаешь, что было дальше, что не помешает тебе насладиться любимой рождественской комедией в тысяча первый раз. Фильм собрал почти четыре десятка номинаций и около двадцати наград, включая «Оскар» за грим и MTV Movie Award за лучшего кинозлодея. Костюм Гринча, кстати был покрыт волосами яков, окрашеными в зелёный цвет, поэтому страдал не только киношный Гринч, но и вполне реальный Джим Керри. Фильм будет показываться на языке оригинала с субтитрами. Меню: Сырно-мясная тарелка Оливки с рассольным сыром и цедрой Оливье с ростбифом Оладушки с красной рыбой Сырные вафли с беконом Профитроли с патэ и луком конфи Кростини с грушей и голубым сыром Запеченый камамбер с цветной капустой и трюфельным маслом Цыпленок в гранатовой глазури Бэби картофель Секретный десерт Просекко/красное сухое

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