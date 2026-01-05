Тот самый поворот, когда Гарри резко взрослеет, а фильмы франшизы становятся мрачнее и глубже. На третьем году в школе Гарри узнаёт про беглого заключённого Сириуса Блэка, а ещё — что прошлое его семьи куда ближе и мрачнее, чем кажется. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.