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Про событие
Самый «хогвартский» фильм франшизы, в котором весь каст еще выглядит детьми, а школа оказывается не такой уж безопасной. Гарри возвращается в Хогвартс, школьников начинают находить окаменевшими, вместе с Роном и Гермионой он распутывает загадку Тайной комнаты и того, кто её открыл. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.
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