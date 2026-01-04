Самый «хогвартский» фильм франшизы, в котором весь каст еще выглядит детьми, а школа оказывается не такой уж безопасной. Гарри возвращается в Хогвартс, школьников начинают находить окаменевшими, вместе с Роном и Гермионой он распутывает загадку Тайной комнаты и того, кто её открыл. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.