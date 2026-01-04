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Кинобранч: «Гарри Поттер и Тайная комната»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Самый «хогвартский» фильм франшизы, в котором весь каст еще выглядит детьми, а школа оказывается не такой уж безопасной. Гарри возвращается в Хогвартс, школьников начинают находить окаменевшими, вместе с Роном и Гермионой он распутывает загадку Тайной комнаты и того, кто её открыл. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.

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