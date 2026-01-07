Фильм про силу дружбы и важность людей рядом – даже когда взрослые не справляются, а система делает вид, что всё нормально. В Хогвартсе идет жёсткая «реформа», Гарри готовит тайное сопротивление внутри школы, а Орден Феникса – за ее пределами. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.