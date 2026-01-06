Подростковый хаос во всей красе: школьный бал, ревность, опасность. И ощущение, что детство Гарри заканчивается прямо на наших глазах. Гарри Поттер неожиданно попадает на Турнир Трёх Волшебников, проходит опаснейшие испытания и лоб в лоб сталкивается со злом. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.