Драматичный и завораживающий финал десятилетней саги. Всё, наконец, сходится: сюжетные повороты, страхи, выборы, обещания героев. Битва за Хогвартс подходит к развязке — Гарри геройствует, и у него все получается. И это не спойлер, ты сам всё видел миллион раз. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.