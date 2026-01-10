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Про событие
Драматичный и завораживающий финал десятилетней саги. Всё, наконец, сходится: сюжетные повороты, страхи, выборы, обещания героев. Битва за Хогвартс подходит к развязке — Гарри геройствует, и у него все получается. И это не спойлер, ты сам всё видел миллион раз. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.
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