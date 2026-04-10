История про официантку-чудачку с богатой фантазией. Картинка настолько красочная, вычурная и французская, что даже те, кто не смотрел фильм, с первого кадра угадывают его. И хотя современная критика усмотрела в милой сказке и нелепых поступках героини много нового, зрители продолжают любить и пересматривать Амели уже четверть века. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток