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Кинобранч: «Амели»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

История про официантку-чудачку с богатой фантазией. Картинка настолько красочная, вычурная и французская, что даже те, кто не смотрел фильм, с первого кадра угадывают его. И хотя современная критика усмотрела в милой сказке и нелепых поступках героини много нового, зрители продолжают любить и пересматривать Амели уже четверть века. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток

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