Посмотришь драму в усадьбе, построенной в начале 18-го века, где 3-х вековая история органично сочетается с современностью. Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссёре Джо Райте — Камерный просмотр фильма «Искупление» — Викторина с фактами о фильме: тот, кто ответит верно на большее количество вопросов, получит памятный приз Попкорн, авторские печенья с шоколадом, ароматный чай и брускетты с беконом и запечёнными овощами входят в стоимость билета. Гостей будут фотографировать на плёнку, так что незабываемые кадры обеспечены.