ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кино в особняке

«Дробь Восемь», Старосадский переулок, 5/8с2

Начало:

Завершение:

1690₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Посмотришь драму в усадьбе, построенной в начале 18-го века, где 3-х вековая история органично сочетается с современностью. Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссёре Джо Райте — Камерный просмотр фильма «Искупление» — Викторина с фактами о фильме: тот, кто ответит верно на большее количество вопросов, получит памятный приз Попкорн, авторские печенья с шоколадом, ароматный чай и брускетты с беконом и запечёнными овощами входят в стоимость билета. Гостей будут фотографировать на плёнку, так что незабываемые кадры обеспечены.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста