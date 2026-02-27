Проект Москино, объединяющий просмотр кинофильмов и их последующее обсуждение с профессиональным практикующим психологом. Программа направлена на глубокое понимание мотивов героев фильма, анализ их взаимоотношений и поступков. Психолог помогает участникам разобраться в сложных психологических аспектах кино, раскрывает скрытые смыслы и контексты, а также объясняет, как они могут влиять на наше восприятие реальности и взаимоотношения с окружающими. Представит и обсудит после показа фильм со зрителями психоаналитик и автор ТГК «Психоанализ и искусство» Елена Кудрина. О фильме: В жизни Линды всё идёт наперекосяк. Её дочь борется с загадочной болезнью, муж постоянно пропадает на работе, а её психотерапевту самому не помешала бы помощь. И когда кажется, что хуже уже некуда, в её квартире обрушивается потолок, оставляя после себя огромную чёрную дыру. На грани нервного срыва Линда пускается во все тяжкие, чтобы заново обрести себя и найти силы справиться со всём безумием, происходящим вокруг.