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Кино с психологом: «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Москино, Чонгарский бульвар, 7

Начало:

Завершение:

480₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Проект Москино, объединяющий просмотр кинофильмов и их последующее обсуждение с профессиональным практикующим психологом. Программа направлена на глубокое понимание мотивов героев фильма, анализ их взаимоотношений и поступков. Психолог помогает участникам разобраться в сложных психологических аспектах кино, раскрывает скрытые смыслы и контексты, а также объясняет, как они могут влиять на наше восприятие реальности и взаимоотношения с окружающими. Представит и обсудит после показа фильм со зрителями психоаналитик и автор ТГК «Психоанализ и искусство» Елена Кудрина. О фильме: В жизни Линды всё идёт наперекосяк. Её дочь борется с загадочной болезнью, муж постоянно пропадает на работе, а её психотерапевту самому не помешала бы помощь. И когда кажется, что хуже уже некуда, в её квартире обрушивается потолок, оставляя после себя огромную чёрную дыру. На грани нервного срыва Линда пускается во все тяжкие, чтобы заново обрести себя и найти силы справиться со всём безумием, происходящим вокруг.

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