Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Рубаха-парень из глуши получает в наследство кучу денег. Душевная комедия с Адамом Сэндлером и Вайноной Райдер. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).