Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Случайно встретившись, пара решает испытать судьбу. Рождественский ромком с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).