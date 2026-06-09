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Кино на крыше: «Дьявол носит Prada 2»

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Редактор модного журнала Миранда Пристли борется за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).

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