Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Лола и Манни живут в Берлине и безумно любят друг друга. И когда Манни — маленький курьер большого бандита — теряет сумку с деньгами своего босса, спасти его может только Лола. Но чтобы раздобыть совсем не маленькую сумму в сто тысяч марок, у девушки есть только 20 минут. Каждая секунда может означать разницу между жизнью и смертью. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).