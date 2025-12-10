Просмотр мультфильмов и чаепитие с режиссерами и котами. Тебя ждёт вечер авторской анимации и встреча с художниками. Чашка горячего какао под мультик, а рядом мурчит котик… Встречай зиму уютно. А самое главное: в программе мультфильмы, которых нет в интернете — это отборные жемчужины с фестивалей авторского кино. Режиссеры и художники расскажут о процессе создания мультфильмов. программа: «Пианино на утёсе» Режиссёр Лера Соболевски встретится со зрителями и расскажет о работе над мультфильмом. Пианисту мешает играть кот, меняющий реальность вокруг. Оказывается, играть можно не только на пианино, но и на самом мире, ведь настоящая музыка не снаружи, а внутри. «Как кошка на кухне прижилась» Режиссер: Елизавета Коробкова (мастерская Е.Л. Михайловой). Любопытная кошка хочет узнать, откуда берется сила и почему у одних её больше, а у других меньше, решая подружиться с самым сильным. «Жил-Был тигр» Режиссёры Марина Верик, Дмитрий Мосягин. История необычной дружбы тигра и козлика в приморском зоопарке. О том, как непосредственный козлик помог скучающему тигру обрести свободу. 850 руб. — билет для взрослого 550 руб. — билет для студентов художественных специальностей Время пребывания в котокафе оплачивается отдельно со скидкой 20% от выбранного тарифа (поминутного или безлимитного). Тарифы: Поминутно: 9 руб./мин (540руб./час) Безлимит: 1300 руб. Оплата на месте.