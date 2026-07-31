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Кино как опыт «Одержимость» с кинокритиком

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Кино как опыт» — это киносеансы для людей разных профессий и увлечений, ведь насмотренность и культурное воспитание позволяет свободно развиваться и совершенствоваться в любых областях. После каждого сеанса на сайте «Флэтлуупс культура» будут выходить статьи с анализом и подробным разбором фильма. Спецпоказ музыкальной драмы Дэмьена Шазелла «Одержимость». История напряжённых взаимоотношений молодого барабанщика и его авторитарного педагога, готового на беспрецедентное психологическое давление ради результата, стала настоящей кинематографической сенсацией в год премьеры. Мастерски поставленная и сыгранная картина, удостоилась гран-при фестиваля независимого кино Сандэнс и трёх премий Оскар, включая награду за исполнение лучшей мужской роли второго плана (Дж. К. Симмонс). Благодаря «Одержимости», Шазелл упрочил свой статус музыкально одаренного режиссёра, тонко чувствующего ритм каждой сцены — спустя три года он достигнет ещё большего успеха с мюзиклом «Ла-Ла Ленд». Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик и автор журнала «Флэтлуупс.культура» Кирилл Титов. Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижёр лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его всё дальше и дальше – за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки?

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