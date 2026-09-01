«Кино как опыт» — это киносеансы для людей разных профессий и увлечений, ведь насмотренность и культурное воспитание позволяет свободно развиваться и совершенствоваться в любых областях. После каждого сеанса на сайте «Флэтлуупс культура» будут выходить статьи с анализом и подробным разбором фильма. Спецпоказ «Фьорд» Остросоциальная и дискуссионная лента, создатели которой задают сложные морально-этические вопросы и предполагают, что ответы подберут сами зрители. В центре сюжета — набожная румынская семья, чей привычный уклад после переезда в Норвегию, проходит проверку местными порядками. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Даниил Джиенбаев, главный редактор журнала «Флэтлуупс.культура» и автор телеграм-канала «моушн пикчер». В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.