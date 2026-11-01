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Кино + гончарка. «Сумерки. Новолуние»

Белая гончарная, Нагатинская улица, 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Будешь лепить под историю о вечной любви, вампирах и бесконечно красивых страданиях. Кинолепка — мастер-класс по гончарному делу, где будешь создавать игрушки под фильм: с одной стороны вдохновившись Хэллоуином, с другой уже готовясь к праздникам. Будешь смотреть «Сумерки. Новолуние» и погружаться в ту самую атмосферу осенней меланхолии, лесов Форкса и любви типичных романтиков, обречённых, но не сдающихся несмотря ни на что. Готовые изделия можно будет забрать через 3-4 недели, а значит твои игрушки будут у тебя уже в первую неделю декабря. Их можно будет подарить любимым и близким, или наслаждаться ими самим. Будешь лепить, болтать, знакомиться и вспоминать любимые сцены. Обсудишь Эдвард или Джейкоб, здоровая или нездоровая любовь, и какая часть самая лучшая.

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