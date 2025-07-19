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Кино-Фест

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1600₽ до 2500₽
Возраст 6+
Кино
Фестивали
Еда

Про событие

Внимание: изменилось место проведения. Фестиваль с выступлением трёх лекторов, которые расскажут о кино с совершенно разных сторон. Ты узнаешь, почему столько неразберихи с понятием киножанра, может ли экранизация заменить книгу, каким было дореволюционное кино, кто был главным на съёмочной площадке и многое другое. Лекторы и темы: – «Как не запутаться в киножанрах» – Всеволод Коршунов (кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссёр», ведущий подкаста «Крупным планом»); – «Зачем читать, если есть фильм? Может ли экранизация заменить книгу?» – Анастасия Бурдина (автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера»); – «Кино для Веры. История дореволюционного кино, через биографию его главной звезды — Веры Холодной» – Никита Исанов (историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе»).

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