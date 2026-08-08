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Киевский вокзал. Экскурсия с подъёмом на часовую башню

Место сбора: м. «Киевская», фонтан «Похищение Европы» на площади Европы

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2250₽
Возраст 14+

Про событие

Киевский вокзал — один из самых эффектных в Москве. Во-первых, у него есть часовая башня. Во-вторых, часы на этой башне — одни из самых старых в Москве и до сих пор работают. А в-третьих, ажурное арочное покрытие дебаркадера спроектировал великий инженер Владимир Шухов, использовав прорывные технологии строительства. Внимательно всмотришься в здание вокзала, отсылающее к стилю ампир, и побываешь в потайных помещениях, куда обычным пассажирам доступ закрыт. На экскурсии ты увидишь: — символические знаки в архитектуре и декоре вокзала — прогулочную галерею в центральном зале ожидания — часовую башню изнутри и процесс завода старинного часового механизма — Москву с высоты птичьего полёта На экскурсии ты узнаешь: — как строился один из самых красивых вокзалов Москвы — в чём отличие декора в разных залах и зачем это было нужно — как устроен огромный дебаркадер и почему его конструкция стала прорывом для своего времени — как заводят часы на башне Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Ближайшие даты: 8 августа 12:00 15 августа 12:00 22 августа 14:00 29 августа 12:00

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