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Керамический мастер-класс и просмотр фильма «Гордость и предубеждение»

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

В атмосфере фильма «Гордость и предубеждение» ты будешь создавать авторскую керамику, вдохновлённую природой и эстетикой английских садов. На мастер-классе ты сможешь сделать две небольшие тарелочки или одну большую. Ты будешь работать с натуральными текстурами, отпечатывая на глине сухоцветы, кружево, цветы и природные орнаменты, а затем распишешь изделия ангобами. При желании ты можешь принести с собой любимые цветы или растения, чтобы оставить их отпечаток на своей работе. После мастер-класса изделия будут покрыты глазурью и пройдут два обжига. Готовые работы можно будет забрать через 2–3 недели. Особые навыки не требуются, мастер поможет на каждом этапе.

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