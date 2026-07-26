В атмосфере фильма «Гордость и предубеждение» ты будешь создавать авторскую керамику, вдохновлённую природой и эстетикой английских садов. На мастер-классе ты сможешь сделать две небольшие тарелочки или одну большую. Ты будешь работать с натуральными текстурами, отпечатывая на глине сухоцветы, кружево, цветы и природные орнаменты, а затем распишешь изделия ангобами. При желании ты можешь принести с собой любимые цветы или растения, чтобы оставить их отпечаток на своей работе. После мастер-класса изделия будут покрыты глазурью и пройдут два обжига. Готовые работы можно будет забрать через 2–3 недели. Особые навыки не требуются, мастер поможет на каждом этапе.