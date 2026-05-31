Представь: твой собственный, уникальный керамический чайник — созданный с вниманием к деталям, с характером и настроением, который будет согревать не только чай, но и атмосферу дома. На мастер-классе ты создашь свой авторский чайник в технике ручной лепки: продумаешь форму, добавишь выразительные детали и украсишь его рисунком, который сделает работу по-настоящему твоей — единственной в своём роде. Это не просто предмет посуды, а вещь с историей, к которой хочется возвращаться каждый день. Не важно, есть ли у вас опыт работы с керамикой — мастера помогут каждому раскрыть свой творческий потенциал.