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Керамический чайник

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Представь: твой собственный, уникальный керамический чайник — созданный с вниманием к деталям, с характером и настроением, который будет согревать не только чай, но и атмосферу дома. На мастер-классе ты создашь свой авторский чайник в технике ручной лепки: продумаешь форму, добавишь выразительные детали и украсишь его рисунком, который сделает работу по-настоящему твоей — единственной в своём роде. Это не просто предмет посуды, а вещь с историей, к которой хочется возвращаться каждый день. Не важно, есть ли у вас опыт работы с керамикой — мастера помогут каждому раскрыть свой творческий потенциал.

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