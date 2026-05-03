Керамические украшения — тренд, набирающий популярность и всё чаще встречающийся на просторах Pinterest. Вместе с мастером ты сможешь создать уникальный кулон, серьги или брошь из керамики по твоей задумке. В итоге у тебя получится набор из 6 изделий. На мастер-классе будешь работать в технике ручной лепки, экспериментировать с формами и фактурой и продумывать дизайн изделий до самых мелочей! Продолжительность: 3 часа.