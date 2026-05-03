ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Керамические украшения

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Керамические украшения — тренд, набирающий популярность и всё чаще встречающийся на просторах Pinterest. Вместе с мастером ты сможешь создать уникальный кулон, серьги или брошь из керамики по твоей задумке. В итоге у тебя получится набор из 6 изделий. На мастер-классе будешь работать в технике ручной лепки, экспериментировать с формами и фактурой и продумывать дизайн изделий до самых мелочей! Продолжительность: 3 часа.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста