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Kedr Livanskiy

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1

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2300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Kedr Livanskiy (она же Яна Кедрина) — одна из главных героинь российского андеграунда, известная как внутри, так и широко за его пределами. Впитавшая в себя неподсредственность поп-музыки 1990-х, влияния британской рейв-электроники и искренность фольклора, Яна придумала собственный песенный язык. В программе грядущего концерта — искренние танцы под старые хиты, отложенная премьера недавнего альбома и первые признаки весенней оттепели.

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