Исполнительница электронной музыки Kedr Livanskiy выпустила «Agata Dreams» — последний сингл перед выходом альбома «Myrtus Myth», — и анонсировала концерт-презентацию нового альбома 4 апреля в Москве. «Agata Dreams» — последний сингл перед релизом пятого студийного альбома Kedr Livanskiy «Myrtus Myth». Лирический герой альбома, который в предыдущих треках «Night Trains» и «Anna» расстался с родными местами и близкими людьми, теперь убегает от реальности, погружаясь в мир снов. «Agata Dreams» становится синглом про эскапизм и вечный поиск «своих» и «своего».