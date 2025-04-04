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Kedr Livanskiy

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Исполнительница электронной музыки Kedr Livanskiy выпустила «Agata Dreams» — последний сингл перед выходом альбома «Myrtus Myth», — и анонсировала концерт-презентацию нового альбома 4 апреля в Москве. «Agata Dreams» — последний сингл перед релизом пятого студийного альбома Kedr Livanskiy «Myrtus Myth». Лирический герой альбома, который в предыдущих треках «Night Trains» и «Anna» расстался с родными местами и близкими людьми, теперь убегает от реальности, погружаясь в мир снов. «Agata Dreams» становится синглом про эскапизм и вечный поиск «своих» и «своего».

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