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Каштан

Гончарная улица, 7/4с1

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800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Каштан с живым бэндом в Powerhouse. Каштан — московский артист, мультиинструменталист и аранжировщик, чьи песни возвращают в атмосферу нулевых: яркие мелодии, искренние тексты, мощные гитары, сдержанный панк и ретро-атмосфера. Собрав 5 млн прослушиваний после релиза альбома «Лучшие времена 2» и сингла «Самолеты» Каштан готовит большое сольное выступление с лайв-бэндом. В этот вечер ты услышишь любимые песни в новом звучании, а также насладишься обилием джинсы и денима.

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