Каштан с живым бэндом в Powerhouse. Каштан — московский артист, мультиинструменталист и аранжировщик, чьи песни возвращают в атмосферу нулевых: яркие мелодии, искренние тексты, мощные гитары, сдержанный панк и ретро-атмосфера. Собрав 5 млн прослушиваний после релиза альбома «Лучшие времена 2» и сингла «Самолеты» Каштан готовит большое сольное выступление с лайв-бэндом. В этот вечер ты услышишь любимые песни в новом звучании, а также насладишься обилием джинсы и денима.