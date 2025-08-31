Используя образы, краски и слова, ты перенесёшь своё внутреннее намерение на холст, создавая персональную картину-аффирмацию. Тебя ждёт: —Визуализация с аффирмациями для фокуса и настроя —Письмо с внутренним намерением себе в будущее (письмо можно будет прикрепить сзади холста — чтобы оно напоминало о твоём запросе) — Создание картины-аффирмации: перенесёшь смыслы на холст через цвета и текстуры —Душевное общение и рефлексия в теплоте дружеской атмосеры