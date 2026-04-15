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Кармен в моей голове

Новая Опера
ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-рефлексия, спектакль-сновидение, спектакль-ассоциация. «Кармен» Бизе-Мериме становится в спектакле неким образом-символом, мучительно засевшим в сознании. Понять его, описать и переосмыслить – это задача, которая будет решаться на сцене в реальном времени. Кармен – кто она? Символ свободы или жестокий игрок без правил, легко ломающий чужие жизни? Или стереотип, навязанный почти двухсотлетней историей успеха? Понять это можно, отстранившись от оперного хита: в спектакле не будет знаменитых мелодий Бизе, ведь они и так звучат у каждого в голове. Образ спектакля – это тоже пространство внутри головы, которое выстраивается как бесконечная лестница Маурица Эшера, «невозможный объект», ведущий одновременно и вверх, и вниз. Сценограф Лариса Ломакина добавляет красный цвет, как в архитектурных шедеврах каталонца Рикардо Бофилла, чтобы зрительная память сразу откликнулась: Кармен – это, конечно, красное. Продолжительность: 1 час без антракта.

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