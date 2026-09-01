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Капиталистическая фантазия в фильме «Американский психопат» как документ эпохи

Le Club Frenchie, Тверская улица

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер в компании одного из самых противоречивых фильмов современности — «Американского психопата». Вместе со Светланой Соколовой поговоришь о том, как фильм превращает моду и визуальный стиль в язык, раскрывающий устройство общества, и почему за идеально выстроенной картинкой скрывается глубокая сатира на капитализм, культ потребления и одержимость статусом. Разберем феномен Патрика Бейтмана — героя, для которого бренды, внешность и материальный успех становятся способом определить собственную идентичность, а также поговоришь о том, почему «Американский психопат» остается актуальным культурным высказыванием спустя десятилетия. Через знаковые сцены фильма обсудишь, как кино работает с образом, символами и эстетикой, почему роскошь в картине становится не просто признаком успеха, а отражением кризиса личности и общества, и узнаешь, что делает этот фильм одним из самых ярких примеров визуальной культуры конца XX века. О лекторе: Светлана Соколова — художественный энтузиаст, художник-иллюстратор, лектор по современному искусству и моде, преподаватель иностранных языков.

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