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Кандидат наук за рулём такси

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2100₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции ты узнаешь, что происходит по другую сторону приложения после нажатия кнопки «Заказать». Почему водитель может отказаться от выгодного на первый взгляд заказа, попросить пассажира отменить поездку или провести за рулём 12 часов — при якобы свободном графике? Почему «подработка в такси» разрушает личную жизнь? Как получается, что поездки дорожают, а таксисты зарабатывают всё меньше? Социолог Георгий Сталинов не только изучал платформенную занятость, но и сам работал водителем такси в Москве и Хакасии, а затем защитил диссертацию о труде таксистов. На лекции он расскажет, как алгоритмы распределяют заказы и управляют водителями, из чего складывается их заработок и чем работа в столице отличается от работы в регионе. Также объяснит, как устроена платформенная экономика в Москве и Хакасии, Пекине и Нью-Йорке.

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