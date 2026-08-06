Это не просто просмотр фильма, а камерная киновстреча для тех, кто ценит глубокие разговоры, новые знакомства и атмосферные вечера. Собираются в уютном ресторане, где тебя будует ждать напитки, после чего вместе смотрят фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк». Затем — авторское обсуждение, в котором каждый сможет увидеть в этой истории что-то своё. Поговорят о времени, любви, выборе, ценности жизни и о том, что действительно важно для каждого. Тебя ждут: • просмотр фильма в комфортной атмосфере; • качественный нетворкинг с интересными людьми; • напитки; • глубокая дискуссия без споров и оценок; • новые знакомства, инсайты и приятный вечер в красивом месте.