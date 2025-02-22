Какао-церемония наполняет сердце радостью и спокойствием, помогая по-особому ощутить связь человека с природой. Ты окунёшься в удивительную атмосферу, которая позволит отпустить события/ощущения, окрашенные в тёмные оттенки, и наполнить палитру жизни красками любви, счастья и добра. Применение специального церемониального какао, в состав которого входят ценнейшие природные ингредиенты, способствует глубокому расслаблению и тонкой сонастройке центрального энергоканала человеческого тела и Вселенной. Церемония поможет открыть новые грани неизведанного внутри каждого участника через пение, танец, язык тела и звук гималайских поющих чаш. Целая плеяда научных исследований подтверждают благотворное влияние натурального какао на психофизическое состояние человека. Таким образом сила древних традиций вступает в уникальный симбиоз с научными изысканиями, что выражается в огромной популярности какао-церемоний во всём мире. Ведущий: Макс Зевс, имеет естественнонаучное образование, что помогает глубоко переосмыслить многие аспекты применения какао для расширения сознания и общего укрепления здоровья в рамках нутрициологии. Сертифицированный преподаватель йоги и мастер звуковой терапии с поющими гималайскими чашами. Участник и организатор различных духовных практик и церемоний с 2010 г. Группа: 5-12 человек. Бронирование места не позднее 24 ч до мероприятия. Приходи в комфортной одежде из натуральных тканей светлых тонов. Можно принести свой амулет, тотем или любую знаковую вещицу для алтаря. Бронирование и оплата через ресепшен клуба по телефону: +7 495 900 10 09 При оплате мероприятия за 24 ч до него и раньше стоимость 2500 р/чел. При оплате в день мероприятия стоимость 3000 р/чел.