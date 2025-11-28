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Как звучит любовь?

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 12000₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

«Как звучит любовь?» — музыкальное признание в чувствах. В этот вечер прозвучат самые трепетные мелодии мирового кинематографа — «Ла-Ла Ленд», «Амели», «Ромео и Джульетта», «17 мгновений весны», «Запах женщины», «Двое в кафе». Музыка, под которую кто-то впервые влюбился, а кто-то — просто позволил себе почувствовать. Каждая композиция — история о том, как любовь меняет нас, оставаясь в памяти навсегда. Камерный оркестр Cinematica создаёт атмосферу интимного вечера, где звуки становятся ближе, а время будто растворяется между нотами. Это концерт для тех, кто ищет вечер с настроением — красивым, искренним и немного волшебным. Сбор гостей 19:30 Будь внимателен: наличие билета на концерт не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол можно по телефону.

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