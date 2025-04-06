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Как я летал на Марс

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Кажется, что полёт на Марс — из раздела фэнтези, но на самом деле люди уже активно готовятся к полётам. В августе центром подготовки к марсианскому полёту на целый месяц стала Армения — там была построена база, имитирующая жизнь на Марсе и Марат Айрапетян работал специалистом по управлению этой миссии. На лекции он расскажет зачем вообще нужно покорять Марс и что это принесёт человечеству, как люди готовятся к полёту и что такое марсианские миссии изнутри. Лектор: Марат Айрапетян — космический инженер, участник команды по созданию спутников, специалист марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!», амбассадор Техпросвет ВКонтакте. Ожидается повышение стоимости билетов.

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