Кажется, что полёт на Марс — из раздела фэнтези, но на самом деле люди уже активно готовятся к полётам. В августе центром подготовки к марсианскому полёту на целый месяц стала Армения — там была построена база, имитирующая жизнь на Марсе и Марат Айрапетян работал специалистом по управлению этой миссии. На лекции он расскажет зачем вообще нужно покорять Марс и что это принесёт человечеству, как люди готовятся к полёту и что такое марсианские миссии изнутри. Лектор: Марат Айрапетян — космический инженер, участник команды по созданию спутников, специалист марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!», амбассадор Техпросвет ВКонтакте. Ожидается повышение стоимости билетов.