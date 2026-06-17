В сторону мифы и стереотипы — узнаешь, как на самом деле устроены отношения в итальянской культуре. Поговоришь о семейных устоях: какую роль играет семья в жизни итальянцев, как выстраиваются отношения с родителями, почему семья часто остаётся очень вовлеченной даже во взрослую жизнь и как это влияет на отношения пары. Отдельно разберёшь тему свадьбы: как проходят итальянские торжества, какие есть традиции, какие стороны семьи обычно участвуют в организации и почему свадьба там — это всегда большое семейное событие, а не просто праздник для двоих. И всё это — в правильной атмосфере: с итальянскими винами и блюдами, которые помогут почувствовать культуру не только через разговоры, но и через вкус. В стоимость билета включены 3 вина, 3 блюда и культурологическое сопровождение.