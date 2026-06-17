ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Как выйти замуж за итальянца?

Романико, Большая Татарская улица, 24

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В сторону мифы и стереотипы — узнаешь, как на самом деле устроены отношения в итальянской культуре. Поговоришь о семейных устоях: какую роль играет семья в жизни итальянцев, как выстраиваются отношения с родителями, почему семья часто остаётся очень вовлеченной даже во взрослую жизнь и как это влияет на отношения пары. Отдельно разберёшь тему свадьбы: как проходят итальянские торжества, какие есть традиции, какие стороны семьи обычно участвуют в организации и почему свадьба там — это всегда большое семейное событие, а не просто праздник для двоих. И всё это — в правильной атмосфере: с итальянскими винами и блюдами, которые помогут почувствовать культуру не только через разговоры, но и через вкус. В стоимость билета включены 3 вина, 3 блюда и культурологическое сопровождение.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста