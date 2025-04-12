Лекция о самых громких обманах, которые произошли в науке. За какое фальшивое открытие чуть не дали Нобелевскую премию? Сколько миллиардов долларов можно заработать на фантазии? Почему обман вообще происходит и как наука от этого защищается? Ответы на эти вопросы ты узнаешь на лекции Ивана Меренкова — популяризатора науки, автора канала «Любопытный Иван», кандидата химических наук. Ожидается повышение стоимости билетов.