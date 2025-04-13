Почему «Титаник» — не просто фильм-катастрофа, а сценарный шедевр, который заставляет зрителей плакать, переживать и пересматривать его десятилетиями? На этой лекции ты разберёшься, как Джеймс Кэмерон выстроил идеальную драматургическую конструкцию, в которой мастерски сочетает крепкую структуру, психологическую игру на эмоциях аудитории и мифологические мотивы, превращая историю в универсальную и вечную. Ты узнаешь: — Почему нас трогает история, финал которой мы знаем с первой минуты. — Как строить сценарные конфликты, которые держат аудиторию до последнего кадра. — Как использовать мифологию, чтобы глубоко зацепить современного зрителя. — Как работать над структурой истории, чтобы она цепляла внимание зрителя с первой сцены до финала. — Какие психологические подтексты «зашиты» в сюжете «Титаника». Лекция для тех, кто хочет писать сильные истории и понимать, как устроена великая драматургия. Лектор: Екатерина Стрелкова — преподаватель сценарного мастерства, блогер, эксперт по теории кинодраматургии, психолог для творческих людей. Ожидается повышение стоимости билетов.