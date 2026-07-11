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Как придумать монастырь: заметки историка к киноверсиям «Имени розы»

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2100₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Исторический роман — не диссертация. А фильм, снятый по такому роману, — тем более. Правдоподобие ситуаций и характеров гораздо важнее точности материальных деталей — например, пуговиц на мундирах. Но иногда искушение разобраться в том, как художник-постановщик конструирует прошлое и как на экране переплетаются времена и пространства (порой ошибочно!), оказывается слишком сильным. На лекции предлагают взглянуть глазами историка средневекового искусства на две экранизации романа Умберто Эко «Имя розы»: фильм Жан-Жака Анно (1986) и мини-сериал Джакомо Баттиато (2019). Как устроен монастырь, в котором происходят убийства и бушуют споры о том, дозволен ли смех? Что за рукописи лежат на столах братьев в скриптории? И почему Северная Италия 1327 года напоминает то Францию XII века, то Флоренцию XV века? Лектор — кандидат исторических наук Михаил Майзульс.

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