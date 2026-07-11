Исторический роман — не диссертация. А фильм, снятый по такому роману, — тем более. Правдоподобие ситуаций и характеров гораздо важнее точности материальных деталей — например, пуговиц на мундирах. Но иногда искушение разобраться в том, как художник-постановщик конструирует прошлое и как на экране переплетаются времена и пространства (порой ошибочно!), оказывается слишком сильным. На лекции предлагают взглянуть глазами историка средневекового искусства на две экранизации романа Умберто Эко «Имя розы»: фильм Жан-Жака Анно (1986) и мини-сериал Джакомо Баттиато (2019). Как устроен монастырь, в котором происходят убийства и бушуют споры о том, дозволен ли смех? Что за рукописи лежат на столах братьев в скриптории? И почему Северная Италия 1327 года напоминает то Францию XII века, то Флоренцию XV века? Лектор — кандидат исторических наук Михаил Майзульс.