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Как понять современное искусство

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Лекция о том, как перестать бояться современного искусства и начать в нём ориентироваться. Будут обсуждать импрессионистов и дадаистов, перформансы Йозефа Бойса и Марины Абрамович, гигантскую «Садовую лопатку» Класа Ольденбурга и «Большую глину» Урса Фишера. Ты узнаешь, что скрывается за миллионами фарфоровых семян Ай Вей Вея и за молчаливыми «Терракотовыми дочерьми» Прюн Нури. А ещё узнаешь почему «Завтрак на траве» Эдуарда Мане когда-то вызвал скандал, а сегодня считается началом современного искусства; как перевёрнутый писсуар Марселя Дюшана стал символом художественной свободы; а кровать Трейси Эмин — манифестом откровенности. Где проходит грань между провокацией и гениальностью, и почему художники XX и XXI веков заставляют нас чувствовать, а не просто смотреть. Лекцию прочитает Султан Гапизов — искусствовед и преподаватель, кандидат наук, автор блога про искусство и культуру @sultan_pro_art и шоу на YouTube «Новости искусства». В зале свободная рассадка. В стоимость билета включены фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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